Çin yuanından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile CNY → AOA çevirin

1.000 cny
116.263 aoa

1,000 CNY = 116,3 AOA

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Angola Kvanzası
1 CNY116,26300 AOA
5 CNY581,31500 AOA
10 CNY1.162,63000 AOA
20 CNY2.325,26000 AOA
50 CNY5.813,15000 AOA
100 CNY11.626,30000 AOA
250 CNY29.065,75000 AOA
500 CNY58.131,50000 AOA
1000 CNY116.263,00000 AOA
2000 CNY232.526,00000 AOA
5000 CNY581.315,00000 AOA
10000 CNY1.162.630,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Çin Yuanı RMB
1 AOA0,00860 CNY
5 AOA0,04301 CNY
10 AOA0,08601 CNY
20 AOA0,17202 CNY
50 AOA0,43006 CNY
100 AOA0,86012 CNY
250 AOA2,15029 CNY
500 AOA4,30059 CNY
1000 AOA8,60117 CNY
2000 AOA17,20234 CNY
5000 AOA43,00585 CNY
10000 AOA86,01170 CNY