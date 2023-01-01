20 Angola kvanzasından Çin yuanına
Reel döviz kuru ile AOA → CNY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Angola Kvanzası
|1 CNY
|114.29500 AOA
|5 CNY
|571.47500 AOA
|10 CNY
|1142.95000 AOA
|20 CNY
|2285.90000 AOA
|50 CNY
|5714.75000 AOA
|100 CNY
|11429.50000 AOA
|250 CNY
|28573.75000 AOA
|500 CNY
|57147.50000 AOA
|1000 CNY
|114295.00000 AOA
|2000 CNY
|228590.00000 AOA
|5000 CNY
|571475.00000 AOA
|10000 CNY
|1142950.00000 AOA