Angola kvanzasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → USD çevirin

1.000 aoa
1,19 usd

1,000 AOA = 0,001188 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / ABD Doları
1 AOA0,00119 USD
5 AOA0,00594 USD
10 AOA0,01188 USD
20 AOA0,02377 USD
50 AOA0,05942 USD
100 AOA0,11885 USD
250 AOA0,29711 USD
500 AOA0,59423 USD
1000 AOA1,18846 USD
2000 AOA2,37692 USD
5000 AOA5,94230 USD
10000 AOA11,88460 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Angola Kvanzası
1 USD841,42800 AOA
5 USD4.207,14000 AOA
10 USD8.414,28000 AOA
20 USD16.828,56000 AOA
50 USD42.071,40000 AOA
100 USD84.142,80000 AOA
250 USD210.357,00000 AOA
500 USD420.714,00000 AOA
1000 USD841.428,00000 AOA
2000 USD1.682.856,00000 AOA
5000 USD4.207.140,00000 AOA
10000 USD8.414.280,00000 AOA