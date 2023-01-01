250 Angola kvanzasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → USD çevirin

250 aoa
0,30 usd

1.00000 AOA = 0.00120 USD

14:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86511.054987.71261.424061.646480.967218.6169
1GBP1.1559411.2193101.3821.645991.903071.1180221.5182
1USD0.947950.820143183.14781.349951.560790.916917.648
1INR0.01140090.009863670.012026810.01623550.01877130.01102740.212249

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / ABD Doları
1 AOA0.00120 USD
5 AOA0.00599 USD
10 AOA0.01198 USD
20 AOA0.02395 USD
50 AOA0.05988 USD
100 AOA0.11976 USD
250 AOA0.29940 USD
500 AOA0.59881 USD
1000 AOA1.19762 USD
2000 AOA2.39524 USD
5000 AOA5.98810 USD
10000 AOA11.97620 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Angola Kvanzası
1 USD834.99200 AOA
5 USD4174.96000 AOA
10 USD8349.92000 AOA
20 USD16699.84000 AOA
50 USD41749.60000 AOA
100 USD83499.20000 AOA
250 USD208748.00000 AOA
500 USD417496.00000 AOA
1000 USD834992.00000 AOA
2000 USD1669984.00000 AOA
5000 USD4174960.00000 AOA
10000 USD8349920.00000 AOA