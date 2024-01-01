Angola kvanzasından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile AOA → ZAR çevirin

1.000 aoa
22,42 zar

1,000 AOA = 0,02242 ZAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Angola kvanzasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Güney Afrika Randı
1 AOA0,02242 ZAR
5 AOA0,11208 ZAR
10 AOA0,22416 ZAR
20 AOA0,44832 ZAR
50 AOA1,12081 ZAR
100 AOA2,24162 ZAR
250 AOA5,60405 ZAR
500 AOA11,20810 ZAR
1000 AOA22,41620 ZAR
2000 AOA44,83240 ZAR
5000 AOA112,08100 ZAR
10000 AOA224,16200 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Angola Kvanzası
1 ZAR44,61060 AOA
5 ZAR223,05300 AOA
10 ZAR446,10600 AOA
20 ZAR892,21200 AOA
50 ZAR2.230,53000 AOA
100 ZAR4.461,06000 AOA
250 ZAR11.152,65000 AOA
500 ZAR22.305,30000 AOA
1000 ZAR44.610,60000 AOA
2000 ZAR89.221,20000 AOA
5000 ZAR223.053,00000 AOA
10000 ZAR446.106,00000 AOA