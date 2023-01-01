2000 Angola kvanzasından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile AOA → ZAR çevirin

2000 aoa
45.63 zar

1.00000 AOA = 0.02281 ZAR

15:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AOA → ZAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 ZAR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.057187.88271.426031.647470.968218.5961
1GBP1.1553311.2213101.5341.647531.903371.118621.4846
1USD0.9460.8188183.13571.3491.558480.915917.5916
1INR0.01137880.009848950.012028510.01622650.01874620.01101690.211601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Angola kvanzasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Güney Afrika Randı
1 AOA0.02281 ZAR
5 AOA0.11407 ZAR
10 AOA0.22813 ZAR
20 AOA0.45627 ZAR
50 AOA1.14067 ZAR
100 AOA2.28134 ZAR
250 AOA5.70335 ZAR
500 AOA11.40670 ZAR
1000 AOA22.81340 ZAR
2000 AOA45.62680 ZAR
5000 AOA114.06700 ZAR
10000 AOA228.13400 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Angola Kvanzası
1 ZAR43.83390 AOA
5 ZAR219.16950 AOA
10 ZAR438.33900 AOA
20 ZAR876.67800 AOA
50 ZAR2191.69500 AOA
100 ZAR4383.39000 AOA
250 ZAR10958.47500 AOA
500 ZAR21916.95000 AOA
1000 ZAR43833.90000 AOA
2000 ZAR87667.80000 AOA
5000 ZAR219169.50000 AOA
10000 ZAR438339.00000 AOA