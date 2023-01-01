500 Angola kvanzasından Güney Afrika randına
Reel döviz kuru ile AOA → ZAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Angola Kvanzası
|1 ZAR
|43.84370 AOA
|5 ZAR
|219.21850 AOA
|10 ZAR
|438.43700 AOA
|20 ZAR
|876.87400 AOA
|50 ZAR
|2192.18500 AOA
|100 ZAR
|4384.37000 AOA
|250 ZAR
|10960.92500 AOA
|500 ZAR
|21921.85000 AOA
|1000 ZAR
|43843.70000 AOA
|2000 ZAR
|87687.40000 AOA
|5000 ZAR
|219218.50000 AOA
|10000 ZAR
|438437.00000 AOA