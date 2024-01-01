5.000 Güney Afrika randından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile ZAR → AOA çevirin

5.000 zar
243.178,50 aoa

1,000R ZAR = 48,64Kz AOA

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → AOA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek49,129549,1295
Düşük47,882045,4769
Ortalama48,543347,3103
Değişim1.57%6.92%
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1 ZAR → AOA istatistikleri

ZAR → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 49,1295, en düşük 47,8820 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 48,5433 oldu. ZAR → AOA kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

ZAR → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 49,1295, en düşük 45,4769 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 47,3103 oldu. ZAR → AOA kurundaki değişiklik 6.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Angola Kvanzası
1 ZAR48,63570 AOA
5 ZAR243,17850 AOA
10 ZAR486,35700 AOA
20 ZAR972,71400 AOA
50 ZAR2.431,78500 AOA
100 ZAR4.863,57000 AOA
250 ZAR12.158,92500 AOA
500 ZAR24.317,85000 AOA
1000 ZAR48.635,70000 AOA
2000 ZAR97.271,40000 AOA
5000 ZAR243.178,50000 AOA
10000 ZAR486.357,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Güney Afrika Randı
1 AOA0,02056 ZAR
5 AOA0,10281 ZAR
10 AOA0,20561 ZAR
20 AOA0,41122 ZAR
50 AOA1,02805 ZAR
100 AOA2,05610 ZAR
250 AOA5,14025 ZAR
500 AOA10,28050 ZAR
1000 AOA20,56100 ZAR
2000 AOA41,12200 ZAR
5000 AOA102,80500 ZAR
10000 AOA205,61000 ZAR