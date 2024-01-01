Romanya leyinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile RON → AOA çevirin

1.000 ron
180.876 aoa

1.00000 RON = 180.87600 AOA

18:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.0764589.35131.451221.651880.9475218.3554
1 GBP1.1697611.2592104.5211.697591.932331.1083721.4716
1 USD0.928950.794155183.00551.348151.534570.8802517.0518
1 INR0.01119180.00956750.012047410.01624170.01848750.01060470.20543

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Romanya leyinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Angola Kvanzası
1 RON180.87600 AOA
5 RON904.38000 AOA
10 RON1808.76000 AOA
20 RON3617.52000 AOA
50 RON9043.80000 AOA
100 RON18087.60000 AOA
250 RON45219.00000 AOA
500 RON90438.00000 AOA
1000 RON180876.00000 AOA
2000 RON361752.00000 AOA
5000 RON904380.00000 AOA
10000 RON1808760.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Rumen Leyi
1 AOA0.00553 RON
5 AOA0.02764 RON
10 AOA0.05529 RON
20 AOA0.11057 RON
50 AOA0.27643 RON
100 AOA0.55286 RON
250 AOA1.38216 RON
500 AOA2.76432 RON
1000 AOA5.52864 RON
2000 AOA11.05728 RON
5000 AOA27.64320 RON
10000 AOA55.28640 RON