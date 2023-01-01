1 Angola kvanzasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile AOA → RON çevirin

1 aoa
0,01 ron

1.00000 AOA = 0.00568 RON

15:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 RON
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.056187.81211.425211.64720.96818.5784
1GBP1.1551311.2198101.4231.646121.902521.1181721.4581
1USD0.94690.819807183.14751.34951.55970.916717.5915
1INR0.0113880.009859670.012026810.01623020.01875820.0110250.21157

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Angola kvanzasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

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AOA → SGD

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AOA → INR

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Rumen Leyi
1 AOA0.00568 RON
5 AOA0.02841 RON
10 AOA0.05682 RON
20 AOA0.11364 RON
50 AOA0.28409 RON
100 AOA0.56818 RON
250 AOA1.42044 RON
500 AOA2.84088 RON
1000 AOA5.68176 RON
2000 AOA11.36352 RON
5000 AOA28.40880 RON
10000 AOA56.81760 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Angola Kvanzası
1 RON176.00200 AOA
5 RON880.01000 AOA
10 RON1760.02000 AOA
20 RON3520.04000 AOA
50 RON8800.10000 AOA
100 RON17600.20000 AOA
250 RON44000.50000 AOA
500 RON88001.00000 AOA
1000 RON176002.00000 AOA
2000 RON352004.00000 AOA
5000 RON880010.00000 AOA
10000 RON1760020.00000 AOA