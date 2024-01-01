2.000 Romanya leyinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile RON → AOA çevirin

1,000L RON = 196,1Kz AOA

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 RON → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek201,6080215,2950
Düşük194,7250194,7250
Ortalama198,7176204,0164
Değişim-2.26%-2.58%
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1 RON → AOA istatistikleri

RON → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 201,6080, en düşük 194,7250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 198,7176 oldu. RON → AOA kurundaki değişiklik -2.26 değerindeydi.

RON → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 215,2950, en düşük 194,7250 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 204,0164 oldu. RON → AOA kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,413
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,474
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,215
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,932

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Angola Kvanzası
1 RON196,10000 AOA
5 RON980,50000 AOA
10 RON1.961,00000 AOA
20 RON3.922,00000 AOA
50 RON9.805,00000 AOA
100 RON19.610,00000 AOA
250 RON49.025,00000 AOA
500 RON98.050,00000 AOA
1000 RON196.100,00000 AOA
2000 RON392.200,00000 AOA
5000 RON980.500,00000 AOA
10000 RON1.961.000,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Rumen Leyi
1 AOA0,00510 RON
5 AOA0,02550 RON
10 AOA0,05099 RON
20 AOA0,10199 RON
50 AOA0,25497 RON
100 AOA0,50994 RON
250 AOA1,27486 RON
500 AOA2,54972 RON
1000 AOA5,09944 RON
2000 AOA10,19888 RON
5000 AOA25,49720 RON
10000 AOA50,99440 RON