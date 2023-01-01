100 Angola kvanzasından Rumen leyine
Reel döviz kuru ile AOA → RON çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Rumen Leyi / Angola Kvanzası
|1 RON
|176.03500 AOA
|5 RON
|880.17500 AOA
|10 RON
|1760.35000 AOA
|20 RON
|3520.70000 AOA
|50 RON
|8801.75000 AOA
|100 RON
|17603.50000 AOA
|250 RON
|44008.75000 AOA
|500 RON
|88017.50000 AOA
|1000 RON
|176035.00000 AOA
|2000 RON
|352070.00000 AOA
|5000 RON
|880175.00000 AOA
|10000 RON
|1760350.00000 AOA