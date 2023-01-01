10 Angola kvanzasından Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile AOA → SGD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Singapur Doları / Angola Kvanzası
|1 SGD
|606.40700 AOA
|5 SGD
|3032.03500 AOA
|10 SGD
|6064.07000 AOA
|20 SGD
|12128.14000 AOA
|50 SGD
|30320.35000 AOA
|100 SGD
|60640.70000 AOA
|250 SGD
|151601.75000 AOA
|500 SGD
|303203.50000 AOA
|1000 SGD
|606407.00000 AOA
|2000 SGD
|1212814.00000 AOA
|5000 SGD
|3032035.00000 AOA
|10000 SGD
|6064070.00000 AOA