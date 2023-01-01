1 Angola kvanzasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → SGD çevirin

1 aoa
0,00 sgd

1.00000 AOA = 0.00165 SGD

15:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.05687.80691.425181.647680.9682518.5909
1GBP1.1551311.2198101.4271.646241.903261.1184621.4746
1USD0.946950.819807183.15051.34961.560310.916917.605
1INR0.01138860.009859310.012026410.01623080.01876480.0110270.211725

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Singapur Doları
1 AOA0.00165 SGD
5 AOA0.00825 SGD
10 AOA0.01649 SGD
20 AOA0.03298 SGD
50 AOA0.08245 SGD
100 AOA0.16491 SGD
250 AOA0.41226 SGD
500 AOA0.82453 SGD
1000 AOA1.64906 SGD
2000 AOA3.29812 SGD
5000 AOA8.24530 SGD
10000 AOA16.49060 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Angola Kvanzası
1 SGD606.40700 AOA
5 SGD3032.03500 AOA
10 SGD6064.07000 AOA
20 SGD12128.14000 AOA
50 SGD30320.35000 AOA
100 SGD60640.70000 AOA
250 SGD151601.75000 AOA
500 SGD303203.50000 AOA
1000 SGD606407.00000 AOA
2000 SGD1212814.00000 AOA
5000 SGD3032035.00000 AOA
10000 SGD6064070.00000 AOA