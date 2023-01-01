كرونة دنماركية إلى كوانزا أنغولي

تحويل DKK إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١١٩٬٣١٥ aoa

1.00000 DKK = 119.31500 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 9:28 UTC
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DKK إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.61591.438081.66310.966218.2318
1GBP1.1543311.23045102.3061.660251.920031.1153221.0483
1USD0.93830.812711183.1451.34931.560430.9064517.1062
1INR0.01128470.009774620.012027210.01622830.01876750.0109020.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / Angolan Kwanza
1 DKK119.31500 AOA
5 DKK596.57500 AOA
10 DKK1193.15000 AOA
20 DKK2386.30000 AOA
50 DKK5965.75000 AOA
100 DKK11931.50000 AOA
250 DKK29828.75000 AOA
500 DKK59657.50000 AOA
1000 DKK119315.00000 AOA
2000 DKK238630.00000 AOA
5000 DKK596575.00000 AOA
10000 DKK1193150.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / كرونة دانمركية
1 AOA0.00838 DKK
5 AOA0.04191 DKK
10 AOA0.08381 DKK
20 AOA0.16762 DKK
50 AOA0.41906 DKK
100 AOA0.83812 DKK
250 AOA2.09529 DKK
500 AOA4.19058 DKK
1000 AOA8.38116 DKK
2000 AOA16.76232 DKK
5000 AOA41.90580 DKK
10000 AOA83.81160 DKK