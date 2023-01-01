10 كوانزا أنغولي إلى كرونة دنماركية

تحويل AOA إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aoa
٠٫٠٨ dkk

1.00000 AOA = 0.00820 DKK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / كرونة دانمركية
1 AOA0.00820 DKK
5 AOA0.04102 DKK
10 AOA0.08204 DKK
20 AOA0.16408 DKK
50 AOA0.41020 DKK
100 AOA0.82039 DKK
250 AOA2.05098 DKK
500 AOA4.10196 DKK
1000 AOA8.20391 DKK
2000 AOA16.40782 DKK
5000 AOA41.01955 DKK
10000 AOA82.03910 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Angolan Kwanza
1 DKK121.89300 AOA
5 DKK609.46500 AOA
10 DKK1218.93000 AOA
20 DKK2437.86000 AOA
50 DKK6094.65000 AOA
100 DKK12189.30000 AOA
250 DKK30473.25000 AOA
500 DKK60946.50000 AOA
1000 DKK121893.00000 AOA
2000 DKK243786.00000 AOA
5000 DKK609465.00000 AOA
10000 DKK1218930.00000 AOA