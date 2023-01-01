كوانزا أنغولي إلى روبية هندية

تحويل AOA إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٩٩٫٩٨ inr

1.00000 AOA = 0.09998 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:15 UTC
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AOA إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0631588.39671.434671.658710.9571518.2146
1GBP1.1583511.23155102.3981.661921.921441.1087121.0998
1USD0.94060.811985183.1461.349451.560180.900317.1327
1INR0.01131260.009765770.01202710.01622990.01876440.01082790.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الروبية الهندية
1 AOA0.09998 INR
5 AOA0.49992 INR
10 AOA0.99983 INR
20 AOA1.99967 INR
50 AOA4.99916 INR
100 AOA9.99833 INR
250 AOA24.99582 INR
500 AOA49.99165 INR
1000 AOA99.98330 INR
2000 AOA199.96660 INR
5000 AOA499.91650 INR
10000 AOA999.83300 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Angolan Kwanza
1 INR10.00170 AOA
5 INR50.00850 AOA
10 INR100.01700 AOA
20 INR200.03400 AOA
50 INR500.08500 AOA
100 INR1000.17000 AOA
250 INR2500.42500 AOA
500 INR5000.85000 AOA
1000 INR10001.70000 AOA
2000 INR20003.40000 AOA
5000 INR50008.50000 AOA
10000 INR100017.00000 AOA