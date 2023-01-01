5 كوانزا أنغولي إلى روبية هندية

تحويل AOA إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

5 aoa
0.49 inr

1.00000 AOA = 0.09881 INR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الروبية الهندية
1 AOA0.09881 INR
5 AOA0.49407 INR
10 AOA0.98815 INR
20 AOA1.97629 INR
50 AOA4.94074 INR
100 AOA9.88147 INR
250 AOA24.70368 INR
500 AOA49.40735 INR
1000 AOA98.81470 INR
2000 AOA197.62940 INR
5000 AOA494.07350 INR
10000 AOA988.14700 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Angolan Kwanza
1 INR10.11990 AOA
5 INR50.59950 AOA
10 INR101.19900 AOA
20 INR202.39800 AOA
50 INR505.99500 AOA
100 INR1011.99000 AOA
250 INR2529.97500 AOA
500 INR5059.95000 AOA
1000 INR10119.90000 AOA
2000 INR20239.80000 AOA
5000 INR50599.50000 AOA
10000 INR101199.00000 AOA