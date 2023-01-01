20 بيزو تشيلي إلى كوانزا أنغولي

تحويل CLP إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
١٩٫٥٧ aoa

1.00000 CLP = 0.97834 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 13:4 UTC
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CLP إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079989.31631.468231.671670.9552518.5286
1GBP1.1697311.26305104.4641.717241.955191.1173821.671
1USD0.9260.791734182.70791.35961.547990.884617.1577
1INR0.01119620.009572660.012090710.01643860.01871630.01069550.207449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Angolan Kwanza
1 CLP0.97834 AOA
5 CLP4.89170 AOA
10 CLP9.78340 AOA
20 CLP19.56680 AOA
50 CLP48.91700 AOA
100 CLP97.83400 AOA
250 CLP244.58500 AOA
500 CLP489.17000 AOA
1000 CLP978.34000 AOA
2000 CLP1956.68000 AOA
5000 CLP4891.70000 AOA
10000 CLP9783.40000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chilean Peso
1 AOA1.02214 CLP
5 AOA5.11070 CLP
10 AOA10.22140 CLP
20 AOA20.44280 CLP
50 AOA51.10700 CLP
100 AOA102.21400 CLP
250 AOA255.53500 CLP
500 AOA511.07000 CLP
1000 AOA1022.14000 CLP
2000 AOA2044.28000 CLP
5000 AOA5110.70000 CLP
10000 AOA10221.40000 CLP