بيزو تشيلي إلى فرنك غيني

تحويل CLP إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٩٬٧٢٠ gnf

1.00000 CLP = 9.72038 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:42 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Guinean Franc
1 CLP9.72038 GNF
5 CLP48.60190 GNF
10 CLP97.20380 GNF
20 CLP194.40760 GNF
50 CLP486.01900 GNF
100 CLP972.03800 GNF
250 CLP2430.09500 GNF
500 CLP4860.19000 GNF
1000 CLP9720.38000 GNF
2000 CLP19440.76000 GNF
5000 CLP48601.90000 GNF
10000 CLP97203.80000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Chilean Peso
1 GNF0.10288 CLP
5 GNF0.51438 CLP
10 GNF1.02877 CLP
20 GNF2.05754 CLP
50 GNF5.14385 CLP
100 GNF10.28770 CLP
250 GNF25.71925 CLP
500 GNF51.43850 CLP
1000 GNF102.87700 CLP
2000 GNF205.75400 CLP
5000 GNF514.38500 CLP
10000 GNF1028.77000 CLP