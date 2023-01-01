كرونة نروجية إلى فرنك غيني

تحويل NOK إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
796472 gnf

1.00000 NOK = 796.47200 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:11 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NOK إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.43631.663210.964418.3596
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917751.1119621.1694
1USD0.938350.813802182.87951.347751.560670.9049517.2277
1INR0.01132190.00981910.012065710.01626160.01883060.01091890.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / Guinean Franc
1 NOK796.47200 GNF
5 NOK3982.36000 GNF
10 NOK7964.72000 GNF
20 NOK15929.44000 GNF
50 NOK39823.60000 GNF
100 NOK79647.20000 GNF
250 NOK199118.00000 GNF
500 NOK398236.00000 GNF
1000 NOK796472.00000 GNF
2000 NOK1592944.00000 GNF
5000 NOK3982360.00000 GNF
10000 NOK7964720.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / كروني نرويجي
1 GNF0.00126 NOK
5 GNF0.00628 NOK
10 GNF0.01256 NOK
20 GNF0.02511 NOK
50 GNF0.06278 NOK
100 GNF0.12555 NOK
250 GNF0.31389 NOK
500 GNF0.62777 NOK
1000 GNF1.25554 NOK
2000 GNF2.51108 NOK
5000 GNF6.27770 NOK
10000 GNF12.55540 NOK