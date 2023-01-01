فرنك سويسري إلى فرنك غيني

تحويل CHF إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٩٬٥٤٣٬٧٤٠ gnf

1.00000 CHF = 9543.74000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Guinean Franc
1 CHF9543.74000 GNF
5 CHF47718.70000 GNF
10 CHF95437.40000 GNF
20 CHF190874.80000 GNF
50 CHF477187.00000 GNF
100 CHF954374.00000 GNF
250 CHF2385935.00000 GNF
500 CHF4771870.00000 GNF
1000 CHF9543740.00000 GNF
2000 CHF19087480.00000 GNF
5000 CHF47718700.00000 GNF
10000 CHF95437400.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / الفرنك السويسري
1 GNF0.00010 CHF
5 GNF0.00052 CHF
10 GNF0.00105 CHF
20 GNF0.00210 CHF
50 GNF0.00524 CHF
100 GNF0.01048 CHF
250 GNF0.02620 CHF
500 GNF0.05239 CHF
1000 GNF0.10478 CHF
2000 GNF0.20956 CHF
5000 GNF0.52390 CHF
10000 GNF1.04781 CHF