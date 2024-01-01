ألف فرنك غيني إلى فرنك سويسري

تحويل GNF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gnf
0.10 chf

1.00000 GNF = 0.00010 CHF

Mid-market exchange rate at 00:27
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.0817589.63811.461611.648880.9535418.5232
1 GBP1.1711811.2669104.981.711771.93111.1167721.6936
1 USD0.924450.789328182.8641.351151.524270.8814517.1234
1 INR0.0111560.009525590.01206810.01630560.01839490.01063730.206645

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guinean Franc / الفرنك السويسري
1 GNF0.00010 CHF
5 GNF0.00051 CHF
10 GNF0.00103 CHF
20 GNF0.00205 CHF
50 GNF0.00513 CHF
100 GNF0.01026 CHF
250 GNF0.02566 CHF
500 GNF0.05132 CHF
1000 GNF0.10263 CHF
2000 GNF0.20526 CHF
5000 GNF0.51316 CHF
10000 GNF1.02631 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Guinean Franc
1 CHF9743.66000 GNF
5 CHF48718.30000 GNF
10 CHF97436.60000 GNF
20 CHF194873.20000 GNF
50 CHF487183.00000 GNF
100 CHF974366.00000 GNF
250 CHF2435915.00000 GNF
500 CHF4871830.00000 GNF
1000 CHF9743660.00000 GNF
2000 CHF19487320.00000 GNF
5000 CHF48718300.00000 GNF
10000 CHF97436600.00000 GNF