فرنك غيني إلى دولار أمريكي

تحويل GNF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫١٢ usd

1.00000 GNF = 0.00012 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:46 UTC
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GNF إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063888.44931.437191.662580.9631518.3413
1GBP1.1527411.22605101.941.656391.916151.1102621.1387
1USD0.940.815627183.14471.3511.562870.9054517.2413
1INR0.01130590.009809730.012027210.01624880.01879690.01089010.207365

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

GNF إلى USD

GNF إلى EUR

GNF إلى GBP

GNF إلى INR

GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

GNF إلى AUD

GNF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار أمريكي
1 GNF0.00012 USD
5 GNF0.00058 USD
10 GNF0.00116 USD
20 GNF0.00233 USD
50 GNF0.00582 USD
100 GNF0.01165 USD
250 GNF0.02912 USD
500 GNF0.05823 USD
1000 GNF0.11646 USD
2000 GNF0.23292 USD
5000 GNF0.58231 USD
10000 GNF1.16462 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Guinean Franc
1 USD8586.50000 GNF
5 USD42932.50000 GNF
10 USD85865.00000 GNF
20 USD171730.00000 GNF
50 USD429325.00000 GNF
100 USD858650.00000 GNF
250 USD2146625.00000 GNF
500 USD4293250.00000 GNF
1000 USD8586500.00000 GNF
2000 USD17173000.00000 GNF
5000 USD42932500.00000 GNF
10000 USD85865000.00000 GNF