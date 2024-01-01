10 آلاف فرنك غيني إلى دولار أمريكي

تحويل GNF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 gnf
1.16 usd

1.00000 GNF = 0.00012 USD

Mid-market exchange rate at 01:41
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854161.081989.67741.46171.649110.95365518.5309
1 GBP1.1707411.2666104.9871.711241.930651.1164821.6945
1 USD0.92430.789515182.88881.351051.524270.8814517.1281
1 INR0.01115110.009524990.012064410.01629950.01838940.01063410.206639

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار أمريكي
1 GNF0.00012 USD
5 GNF0.00058 USD
10 GNF0.00116 USD
20 GNF0.00233 USD
50 GNF0.00582 USD
100 GNF0.01164 USD
250 GNF0.02911 USD
500 GNF0.05821 USD
1000 GNF0.11643 USD
2000 GNF0.23286 USD
5000 GNF0.58215 USD
10000 GNF1.16429 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Guinean Franc
1 USD8588.91000 GNF
5 USD42944.55000 GNF
10 USD85889.10000 GNF
20 USD171778.20000 GNF
50 USD429445.50000 GNF
100 USD858891.00000 GNF
250 USD2147227.50000 GNF
500 USD4294455.00000 GNF
1000 USD8588910.00000 GNF
2000 USD17177820.00000 GNF
5000 USD42944550.00000 GNF
10000 USD85889100.00000 GNF