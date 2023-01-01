فرنك غيني إلى دولار أسترالي

تحويل GNF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٠٫١٨ aud

1.00000 GNF = 0.00018 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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GNF إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.063188.41011.437151.663170.963118.3114
1GBP1.1524711.22515101.8871.656221.916691.1099521.1026
1USD0.940650.816227183.16251.351851.564460.905917.2245
1INR0.01131090.009814840.012024710.01625550.0188120.01089310.207119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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GNF إلى JPY

GNF إلى RUB

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GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / دولار أسترالي
1 GNF0.00018 AUD
5 GNF0.00091 AUD
10 GNF0.00182 AUD
20 GNF0.00364 AUD
50 GNF0.00911 AUD
100 GNF0.01822 AUD
250 GNF0.04555 AUD
500 GNF0.09110 AUD
1000 GNF0.18220 AUD
2000 GNF0.36440 AUD
5000 GNF0.91099 AUD
10000 GNF1.82199 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Guinean Franc
1 AUD5488.49000 GNF
5 AUD27442.45000 GNF
10 AUD54884.90000 GNF
20 AUD109769.80000 GNF
50 AUD274424.50000 GNF
100 AUD548849.00000 GNF
250 AUD1372122.50000 GNF
500 AUD2744245.00000 GNF
1000 AUD5488490.00000 GNF
2000 AUD10976980.00000 GNF
5000 AUD27442450.00000 GNF
10000 AUD54884900.00000 GNF