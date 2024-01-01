Gine frangından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile GNF → USD çevirin

1.000 gnf
0,12 usd

1.00000 GNF = 0.00012 USD

04:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536851.0725589.03421.452881.653770.9497318.3331
1 GBP1.1713911.25635104.2921.701851.937171.1125121.4748
1 USD0.932350.795957183.01171.35461.54190.8854517.093
1 INR0.01123160.009588490.012046510.01631820.01857450.01066660.205911

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Gine frangından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / ABD Doları
1 GNF0.00012 USD
5 GNF0.00058 USD
10 GNF0.00116 USD
20 GNF0.00233 USD
50 GNF0.00582 USD
100 GNF0.01164 USD
250 GNF0.02910 USD
500 GNF0.05821 USD
1000 GNF0.11641 USD
2000 GNF0.23283 USD
5000 GNF0.58206 USD
10000 GNF1.16413 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Gine Frangı
1 USD8590.14000 GNF
5 USD42950.70000 GNF
10 USD85901.40000 GNF
20 USD171802.80000 GNF
50 USD429507.00000 GNF
100 USD859014.00000 GNF
250 USD2147535.00000 GNF
500 USD4295070.00000 GNF
1000 USD8590140.00000 GNF
2000 USD17180280.00000 GNF
5000 USD42950700.00000 GNF
10000 USD85901400.00000 GNF