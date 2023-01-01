دولار أمريكي إلى فرنك غيني

تحويل USD إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٨٬٥٨٦٬٥٠٠ gnf

1.00000 USD = 8586.50000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:18 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

USD إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063488.18241.433941.655610.957618.2108
1GBP1.1578111.2313102.1061.660351.917021.1087221.0861
1USD0.94040.81215182.9251.348451.55690.900517.1251
1INR0.01134010.009793790.012059110.01626110.01877490.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / Guinean Franc
1 USD8586.50000 GNF
5 USD42932.50000 GNF
10 USD85865.00000 GNF
20 USD171730.00000 GNF
50 USD429325.00000 GNF
100 USD858650.00000 GNF
250 USD2146625.00000 GNF
500 USD4293250.00000 GNF
1000 USD8586500.00000 GNF
2000 USD17173000.00000 GNF
5000 USD42932500.00000 GNF
10000 USD85865000.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / دولار أمريكي
1 GNF0.00012 USD
5 GNF0.00058 USD
10 GNF0.00116 USD
20 GNF0.00233 USD
50 GNF0.00582 USD
100 GNF0.01165 USD
250 GNF0.02912 USD
500 GNF0.05823 USD
1000 GNF0.11646 USD
2000 GNF0.23292 USD
5000 GNF0.58231 USD
10000 GNF1.16462 USD