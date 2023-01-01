يوان صيني إلى فرنك غيني

تحويل CNY إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬١٧٥٬٦٥٠ gnf

1.00000 CNY = 1175.65000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CNY إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Guinean Franc
1 CNY1175.65000 GNF
5 CNY5878.25000 GNF
10 CNY11756.50000 GNF
20 CNY23513.00000 GNF
50 CNY58782.50000 GNF
100 CNY117565.00000 GNF
250 CNY293912.50000 GNF
500 CNY587825.00000 GNF
1000 CNY1175650.00000 GNF
2000 CNY2351300.00000 GNF
5000 CNY5878250.00000 GNF
10000 CNY11756500.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Chinese Yuan RMB
1 GNF0.00085 CNY
5 GNF0.00425 CNY
10 GNF0.00851 CNY
20 GNF0.01701 CNY
50 GNF0.04253 CNY
100 GNF0.08506 CNY
250 GNF0.21265 CNY
500 GNF0.42530 CNY
1000 GNF0.85060 CNY
2000 GNF1.70119 CNY
5000 GNF4.25298 CNY
10000 GNF8.50597 CNY