10 فرنك غيني إلى يوان صيني

تحويل GNF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10 gnf
0.01 cny

1.00000 GNF = 0.00084 CNY

Mid-market exchange rate at 00:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853921.0819589.65831.461771.648690.9536518.5262
1 GBP1.1710711.26695104.9891.711711.930591.1167921.694
1 USD0.92430.789297182.86731.351051.523810.8814517.123
1 INR0.01115350.009524830.012067510.01630380.01838860.01063690.206632

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Chinese Yuan RMB
1 GNF0.00084 CNY
5 GNF0.00419 CNY
10 GNF0.00838 CNY
20 GNF0.01676 CNY
50 GNF0.04189 CNY
100 GNF0.08379 CNY
250 GNF0.20947 CNY
500 GNF0.41894 CNY
1000 GNF0.83787 CNY
2000 GNF1.67574 CNY
5000 GNF4.18935 CNY
10000 GNF8.37871 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Guinean Franc
1 CNY1193.50000 GNF
5 CNY5967.50000 GNF
10 CNY11935.00000 GNF
20 CNY23870.00000 GNF
50 CNY59675.00000 GNF
100 CNY119350.00000 GNF
250 CNY298375.00000 GNF
500 CNY596750.00000 GNF
1000 CNY1193500.00000 GNF
2000 CNY2387000.00000 GNF
5000 CNY5967500.00000 GNF
10000 CNY11935000.00000 GNF