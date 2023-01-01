دولار هونغ كونغ إلى فرنك غيني

تحويل HKD إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٬٠٩٨٬٠٢٠ gnf

1.00000 HKD = 1098.02000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

HKD إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54591.437861.662760.964218.3288
1GBP1.152611.22755102.0611.657321.916551.1113421.1263
1USD0.938950.814631183.14171.35011.561280.9053517.2101
1INR0.01129360.00979810.012027710.01623850.01877850.01088920.206997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Guinean Franc
100 HKD109802.00000 GNF
200 HKD219604.00000 GNF
300 HKD329406.00000 GNF
500 HKD549010.00000 GNF
1000 HKD1098020.00000 GNF
2000 HKD2196040.00000 GNF
2500 HKD2745050.00000 GNF
3000 HKD3294060.00000 GNF
4000 HKD4392080.00000 GNF
5000 HKD5490100.00000 GNF
10000 HKD10980200.00000 GNF
20000 HKD21960400.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / دولار هونغ كونغ
1 GNF0.00091 HKD
5 GNF0.00455 HKD
10 GNF0.00911 HKD
20 GNF0.01821 HKD
50 GNF0.04554 HKD
100 GNF0.09107 HKD
250 GNF0.22768 HKD
500 GNF0.45536 HKD
1000 GNF0.91073 HKD
2000 GNF1.82145 HKD
5000 GNF4.55363 HKD
10000 GNF9.10726 HKD