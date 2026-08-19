دولار هونغ كونغ إلى فرنك غيني
حوّل HKD إلى GNF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من HKD إلى GNF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى GNF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من HKD إلى GNF اليوم
|HKD
|GNF
|100 HKD
|111,997 GNF
|200 HKD
|223,994 GNF
|300 HKD
|335,991 GNF
|500 HKD
|559,985 GNF
|1000 HKD
|1,119,970 GNF
|2000 HKD
|2,239,940 GNF
|2500 HKD
|2,799,925 GNF
|3000 HKD
|3,359,910 GNF
|4000 HKD
|4,479,880 GNF
|5000 HKD
|5,599,850 GNF
|10000 HKD
|11,199,700 GNF
|20000 HKD
|22,399,400 GNF
|GNF
|HKD
|1 GNF
|0.00 HKD
|5 GNF
|0.00 HKD
|10 GNF
|0.01 HKD
|20 GNF
|0.02 HKD
|50 GNF
|0.04 HKD
|100 GNF
|0.09 HKD
|250 GNF
|0.22 HKD
|500 GNF
|0.45 HKD
|1000 GNF
|0.89 HKD
|2000 GNF
|1.79 HKD
|5000 GNF
|4.46 HKD
|10000 GNF
|8.93 HKD