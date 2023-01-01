شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك غيني

تحويل ILS إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٢٣٥٬١٥٠ gnf

1.00000 ILS = 2235.15000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:57 UTC
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ILS إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62441.43861.660590.962718.3259
1GBP1.1524711.22865102.1371.657941.913791.1094821.1201
1USD0.9380.813901183.12951.34941.557630.9028517.1897
1INR0.01128360.009790770.012029410.01623250.01873740.01086080.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Guinean Franc
1 ILS2235.15000 GNF
5 ILS11175.75000 GNF
10 ILS22351.50000 GNF
20 ILS44703.00000 GNF
50 ILS111757.50000 GNF
100 ILS223515.00000 GNF
250 ILS558787.50000 GNF
500 ILS1117575.00000 GNF
1000 ILS2235150.00000 GNF
2000 ILS4470300.00000 GNF
5000 ILS11175750.00000 GNF
10000 ILS22351500.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Israeli New Sheqel
1 GNF0.00045 ILS
5 GNF0.00224 ILS
10 GNF0.00447 ILS
20 GNF0.00895 ILS
50 GNF0.02237 ILS
100 GNF0.04474 ILS
250 GNF0.11185 ILS
500 GNF0.22370 ILS
1000 GNF0.44740 ILS
2000 GNF0.89479 ILS
5000 GNF2.23698 ILS
10000 GNF4.47397 ILS