Yeni İsrail şekelinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile ILS → GNF çevirin

1.000 ils
2.349.700 gnf

1.00000 ILS = 2349.70000 GNF

06:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.07389.07381.453321.653310.9494918.3345
1 GBP1.1713511.25685104.3361.702341.936591.1121921.4759
1 USD0.931950.79564183.01381.354451.540830.8848517.0871
1 INR0.01122660.009584430.012046210.0163160.01856120.01065910.205834

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Yeni İsrail şekelinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gine Frangı
1 ILS2349.70000 GNF
5 ILS11748.50000 GNF
10 ILS23497.00000 GNF
20 ILS46994.00000 GNF
50 ILS117485.00000 GNF
100 ILS234970.00000 GNF
250 ILS587425.00000 GNF
500 ILS1174850.00000 GNF
1000 ILS2349700.00000 GNF
2000 ILS4699400.00000 GNF
5000 ILS11748500.00000 GNF
10000 ILS23497000.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 GNF0.00043 ILS
5 GNF0.00213 ILS
10 GNF0.00426 ILS
20 GNF0.00851 ILS
50 GNF0.02128 ILS
100 GNF0.04256 ILS
250 GNF0.10640 ILS
500 GNF0.21279 ILS
1000 GNF0.42559 ILS
2000 GNF0.85117 ILS
5000 GNF2.12793 ILS
10000 GNF4.25587 ILS