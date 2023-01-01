500 Gine frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile GNF → ILS çevirin

500 gnf
0,22 ils

1.00000 GNF = 0.00045 ILS

7:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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GNF → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 ILS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.060388.07241.426321.636640.964918.503
1GBP1.1551311.2248101.7361.64761.890561.1145921.3736
1USD0.943150.81646183.06371.34521.543570.9117.4507
1INR0.01135430.009829320.01203910.01619480.01858290.01095540.210088

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Gine frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

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plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 GNF0.00045 ILS
5 GNF0.00223 ILS
10 GNF0.00446 ILS
20 GNF0.00891 ILS
50 GNF0.02228 ILS
100 GNF0.04455 ILS
250 GNF0.11138 ILS
500 GNF0.22275 ILS
1000 GNF0.44551 ILS
2000 GNF0.89102 ILS
5000 GNF2.22755 ILS
10000 GNF4.45510 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gine Frangı
1 ILS2244.62000 GNF
5 ILS11223.10000 GNF
10 ILS22446.20000 GNF
20 ILS44892.40000 GNF
50 ILS112231.00000 GNF
100 ILS224462.00000 GNF
250 ILS561155.00000 GNF
500 ILS1122310.00000 GNF
1000 ILS2244620.00000 GNF
2000 ILS4489240.00000 GNF
5000 ILS11223100.00000 GNF
10000 ILS22446200.00000 GNF