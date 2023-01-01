20 Yeni İsrail şekelinden Gine frangına
Reel döviz kuru ile ILS → GNF çevirin
ILS → GNF çevrim grafiği
1 ILS = 2253.16000 GNF
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gine Frangı
|1 ILS
|2253.16000 GNF
|5 ILS
|11265.80000 GNF
|10 ILS
|22531.60000 GNF
|20 ILS
|45063.20000 GNF
|50 ILS
|112658.00000 GNF
|100 ILS
|225316.00000 GNF
|250 ILS
|563290.00000 GNF
|500 ILS
|1126580.00000 GNF
|1000 ILS
|2253160.00000 GNF
|2000 ILS
|4506320.00000 GNF
|5000 ILS
|11265800.00000 GNF
|10000 ILS
|22531600.00000 GNF