Yeni Zelanda dolarından Gine frangına

Reel döviz kuru ile NZD → GNF çevirin

1.000 nzd
5.251.410 gnf

1.00000 NZD = 5251.41000 GNF

16:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0758589.32231.45311.651720.94730518.3593
1 GBP1.1693611.25805104.4491.699191.931451.1077421.4685
1 USD0.92950.794881183.02491.350651.535270.8805517.0649
1 INR0.01119540.009574010.012044610.0162680.01849170.01060590.20554

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Gine Frangı
1 NZD5251.41000 GNF
5 NZD26257.05000 GNF
10 NZD52514.10000 GNF
20 NZD105028.20000 GNF
50 NZD262570.50000 GNF
100 NZD525141.00000 GNF
250 NZD1312852.50000 GNF
500 NZD2625705.00000 GNF
1000 NZD5251410.00000 GNF
2000 NZD10502820.00000 GNF
5000 NZD26257050.00000 GNF
10000 NZD52514100.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Yeni Zelanda Doları
1 GNF0.00019 NZD
5 GNF0.00095 NZD
10 GNF0.00190 NZD
20 GNF0.00381 NZD
50 GNF0.00952 NZD
100 GNF0.01904 NZD
250 GNF0.04761 NZD
500 GNF0.09521 NZD
1000 GNF0.19043 NZD
2000 GNF0.38085 NZD
5000 GNF0.95212 NZD
10000 GNF1.90425 NZD