Macar forintinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile HUF → GNF çevirin

10.000 huf
237.035 gnf

1.00000 HUF = 23.70350 GNF

06:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538651.072989.06071.453191.65380.94965518.3337
1 GBP1.1711511.25645104.2971.70181.936721.1121821.4702
1 USD0.932050.795893183.00931.354451.541430.8851517.088
1 INR0.01122830.0095880.012046810.01631680.01856930.01066330.205856

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Gine Frangı
2000 HUF47407.00000 GNF
5000 HUF118517.50000 GNF
10000 HUF237035.00000 GNF
15000 HUF355552.50000 GNF
20000 HUF474070.00000 GNF
30000 HUF711105.00000 GNF
40000 HUF948140.00000 GNF
50000 HUF1185175.00000 GNF
60000 HUF1422210.00000 GNF
100000 HUF2370350.00000 GNF
150000 HUF3555525.00000 GNF
200000 HUF4740700.00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Macar Forinti
1 GNF0.04219 HUF
5 GNF0.21094 HUF
10 GNF0.42188 HUF
20 GNF0.84376 HUF
50 GNF2.10940 HUF
100 GNF4.21879 HUF
250 GNF10.54697 HUF
500 GNF21.09395 HUF
1000 GNF42.18790 HUF
2000 GNF84.37580 HUF
5000 GNF210.93950 HUF
10000 GNF421.87900 HUF