بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

تحويل CLP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٥٥٫٣٧ dzd

1.00000 CLP = 0.15537 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 DZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Algerian Dinar
1 CLP0.15537 DZD
5 CLP0.77687 DZD
10 CLP1.55374 DZD
20 CLP3.10748 DZD
50 CLP7.76870 DZD
100 CLP15.53740 DZD
250 CLP38.84350 DZD
500 CLP77.68700 DZD
1000 CLP155.37400 DZD
2000 CLP310.74800 DZD
5000 CLP776.87000 DZD
10000 CLP1553.74000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Chilean Peso
1 DZD6.43607 CLP
5 DZD32.18035 CLP
10 DZD64.36070 CLP
20 DZD128.72140 CLP
50 DZD321.80350 CLP
100 DZD643.60700 CLP
250 DZD1609.01750 CLP
500 DZD3218.03500 CLP
1000 DZD6436.07000 CLP
2000 DZD12872.14000 CLP
5000 DZD32180.35000 CLP
10000 DZD64360.70000 CLP