ألف بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

تحويل CLP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
160.51 dzd

1.00000 CLP = 0.16051 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:49 UTC
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CLP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080289.3531.46811.671360.9552518.5159
1GBP1.1694511.2631104.4821.716681.954361.1171221.651
1USD0.925850.791703182.71891.35911.547270.8842517.1412
1INR0.01119160.0095710.012089110.01643030.01870510.01068980.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Algerian Dinar
1 CLP0.16051 DZD
5 CLP0.80253 DZD
10 CLP1.60507 DZD
20 CLP3.21014 DZD
50 CLP8.02535 DZD
100 CLP16.05070 DZD
250 CLP40.12675 DZD
500 CLP80.25350 DZD
1000 CLP160.50700 DZD
2000 CLP321.01400 DZD
5000 CLP802.53500 DZD
10000 CLP1605.07000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Chilean Peso
1 DZD6.23026 CLP
5 DZD31.15130 CLP
10 DZD62.30260 CLP
20 DZD124.60520 CLP
50 DZD311.51300 CLP
100 DZD623.02600 CLP
250 DZD1557.56500 CLP
500 DZD3115.13000 CLP
1000 DZD6230.26000 CLP
2000 DZD12460.52000 CLP
5000 DZD31151.30000 CLP
10000 DZD62302.60000 CLP