10 بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

تحويل CLP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
١٫٦٠ dzd

1.00000 CLP = 0.16046 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:48 UTC
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CLP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.080189.3451.467911.671330.9552518.5144
1GBP1.1693911.2632104.4911.716751.954661.1170621.653
1USD0.92580.79164182.71921.359051.547390.8843517.1414
1INR0.01119260.009570210.012089110.01642970.01870650.0106910.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Algerian Dinar
1 CLP0.16046 DZD
5 CLP0.80230 DZD
10 CLP1.60460 DZD
20 CLP3.20920 DZD
50 CLP8.02300 DZD
100 CLP16.04600 DZD
250 CLP40.11500 DZD
500 CLP80.23000 DZD
1000 CLP160.46000 DZD
2000 CLP320.92000 DZD
5000 CLP802.30000 DZD
10000 CLP1604.60000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Chilean Peso
1 DZD6.23208 CLP
5 DZD31.16040 CLP
10 DZD62.32080 CLP
20 DZD124.64160 CLP
50 DZD311.60400 CLP
100 DZD623.20800 CLP
250 DZD1558.02000 CLP
500 DZD3116.04000 CLP
1000 DZD6232.08000 CLP
2000 DZD12464.16000 CLP
5000 DZD31160.40000 CLP
10000 DZD62320.80000 CLP