20 بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

تحويل CLP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

20 clp
3.21 dzd

1.00000 CLP = 0.16049 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:50 UTC
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CLP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080289.3511.468051.67110.955318.5157
1GBP1.1694511.2632104.4881.716751.954211.1171821.6525
1USD0.925750.79164182.71711.359051.547030.8843517.141
1INR0.01119180.009570450.012089410.01643010.01870270.01069130.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Algerian Dinar
1 CLP0.16049 DZD
5 CLP0.80244 DZD
10 CLP1.60488 DZD
20 CLP3.20976 DZD
50 CLP8.02440 DZD
100 CLP16.04880 DZD
250 CLP40.12200 DZD
500 CLP80.24400 DZD
1000 CLP160.48800 DZD
2000 CLP320.97600 DZD
5000 CLP802.44000 DZD
10000 CLP1604.88000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Chilean Peso
1 DZD6.23099 CLP
5 DZD31.15495 CLP
10 DZD62.30990 CLP
20 DZD124.61980 CLP
50 DZD311.54950 CLP
100 DZD623.09900 CLP
250 DZD1557.74750 CLP
500 DZD3115.49500 CLP
1000 DZD6230.99000 CLP
2000 DZD12461.98000 CLP
5000 DZD31154.95000 CLP
10000 DZD62309.90000 CLP