بيزو تشيلي إلى دينار صربي

تحويل CLP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٢٣٫٩٧ rsd

1.00000 CLP = 0.12397 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:51 UTC
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CLP إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0654588.56331.437661.661130.9641518.2039
1GBP1.1552711.2308102.3081.660781.918931.1138521.029
1USD0.93860.81248183.12291.349351.559090.9049517.0856
1INR0.01129140.009774440.012030410.01623320.01875640.01088690.205546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الدينار الصربي
1 CLP0.12397 RSD
5 CLP0.61983 RSD
10 CLP1.23966 RSD
20 CLP2.47932 RSD
50 CLP6.19830 RSD
100 CLP12.39660 RSD
250 CLP30.99150 RSD
500 CLP61.98300 RSD
1000 CLP123.96600 RSD
2000 CLP247.93200 RSD
5000 CLP619.83000 RSD
10000 CLP1239.66000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Chilean Peso
1 RSD8.06675 CLP
5 RSD40.33375 CLP
10 RSD80.66750 CLP
20 RSD161.33500 CLP
50 RSD403.33750 CLP
100 RSD806.67500 CLP
250 RSD2016.68750 CLP
500 RSD4033.37500 CLP
1000 RSD8066.75000 CLP
2000 RSD16133.50000 CLP
5000 RSD40333.75000 CLP
10000 RSD80667.50000 CLP