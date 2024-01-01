Чилийские песо в сербские динары

Сконвертируйте CLP в RSD по реальному обменному курсу

1 000 clp
114,08 rsd

$1,000 CLP = РСД0,1141 RSD

Среднерыночный курс в 04:59
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1 CLP в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11870,1215
Низкий0,11410,1138
В среднем0,11630,1171
Изменить-2.29%-0.76%
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Соотношение 1 CLP к RSD

За последние 30 дней максимальный курс CLP к RSD составил 0,1187, а минимальный — 0,1141. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1163. Изменение курса CLP к RSD в процентном соотношении составило -2.29.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к RSD составил 0,1215, а минимальный — 0,1138. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1171. Изменение курса CLP к RSD в процентном соотношении составило -0.76.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9191,49317,9911,66
1 GBP1,29411,7731,741,1881,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3821,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Сербский динар
1 CLP0,11408 RSD
5 CLP0,57041 RSD
10 CLP1,14081 RSD
20 CLP2,28162 RSD
50 CLP5,70405 RSD
100 CLP11,40810 RSD
250 CLP28,52025 RSD
500 CLP57,04050 RSD
1000 CLP114,08100 RSD
2000 CLP228,16200 RSD
5000 CLP570,40500 RSD
10000 CLP1 140,81000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Чилийское песо
1 RSD8,76567 CLP
5 RSD43,82835 CLP
10 RSD87,65670 CLP
20 RSD175,31340 CLP
50 RSD438,28350 CLP
100 RSD876,56700 CLP
250 RSD2 191,41750 CLP
500 RSD4 382,83500 CLP
1000 RSD8 765,67000 CLP
2000 RSD17 531,34000 CLP
5000 RSD43 828,35000 CLP
10000 RSD87 656,70000 CLP