5 بيزو تشيلي إلى دينار صربي

تحويل CLP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

5 clp
0.63 rsd

1.00000 CLP = 0.12685 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:16 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.078789.24571.467031.670590.9543518.5252
1GBP1.1699311.262104.4111.716321.954471.1165321.6731
1USD0.927050.792393182.73451.361.548710.8847517.1736
1INR0.0112050.009577540.012086910.01643810.0187190.01069380.207575

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الدينار الصربي
1 CLP0.12685 RSD
5 CLP0.63427 RSD
10 CLP1.26854 RSD
20 CLP2.53708 RSD
50 CLP6.34270 RSD
100 CLP12.68540 RSD
250 CLP31.71350 RSD
500 CLP63.42700 RSD
1000 CLP126.85400 RSD
2000 CLP253.70800 RSD
5000 CLP634.27000 RSD
10000 CLP1268.54000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Chilean Peso
1 RSD7.88308 CLP
5 RSD39.41540 CLP
10 RSD78.83080 CLP
20 RSD157.66160 CLP
50 RSD394.15400 CLP
100 RSD788.30800 CLP
250 RSD1970.77000 CLP
500 RSD3941.54000 CLP
1000 RSD7883.08000 CLP
2000 RSD15766.16000 CLP
5000 RSD39415.40000 CLP
10000 RSD78830.80000 CLP