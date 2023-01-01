1 بيزو تشيلي إلى دينار صربي

تحويل CLP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫١٣ rsd

1.00000 CLP = 0.12683 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:15 UTC
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CLP إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.078789.24571.467031.670460.9544518.5349
1GBP1.1698611.2619104.4031.716181.954161.1165821.6827
1USD0.927050.792456182.73451.361.548590.8848517.1826
1INR0.0112050.00957830.012086910.01643810.01871750.01069510.207684

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الدينار الصربي
1 CLP0.12683 RSD
5 CLP0.63416 RSD
10 CLP1.26833 RSD
20 CLP2.53666 RSD
50 CLP6.34165 RSD
100 CLP12.68330 RSD
250 CLP31.70825 RSD
500 CLP63.41650 RSD
1000 CLP126.83300 RSD
2000 CLP253.66600 RSD
5000 CLP634.16500 RSD
10000 CLP1268.33000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Chilean Peso
1 RSD7.88437 CLP
5 RSD39.42185 CLP
10 RSD78.84370 CLP
20 RSD157.68740 CLP
50 RSD394.21850 CLP
100 RSD788.43700 CLP
250 RSD1971.09250 CLP
500 RSD3942.18500 CLP
1000 RSD7884.37000 CLP
2000 RSD15768.74000 CLP
5000 RSD39421.85000 CLP
10000 RSD78843.70000 CLP