500 بيزو تشيلي إلى دينار صربي

تحويل CLP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

500 clp
63.45 rsd

1.00000 CLP = 0.12690 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.0787589.24981.466941.670280.9541518.5203
1GBP1.1711.2621104.4191.716271.954171.1163621.6681
1USD0.9270.79233182.73451.359851.548350.8846517.1683
1INR0.01120450.009576780.012086910.01643630.01871460.01069260.207511

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الدينار الصربي
1 CLP0.12690 RSD
5 CLP0.63450 RSD
10 CLP1.26900 RSD
20 CLP2.53800 RSD
50 CLP6.34500 RSD
100 CLP12.69000 RSD
250 CLP31.72500 RSD
500 CLP63.45000 RSD
1000 CLP126.90000 RSD
2000 CLP253.80000 RSD
5000 CLP634.50000 RSD
10000 CLP1269.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Chilean Peso
1 RSD7.88022 CLP
5 RSD39.40110 CLP
10 RSD78.80220 CLP
20 RSD157.60440 CLP
50 RSD394.01100 CLP
100 RSD788.02200 CLP
250 RSD1970.05500 CLP
500 RSD3940.11000 CLP
1000 RSD7880.22000 CLP
2000 RSD15760.44000 CLP
5000 RSD39401.10000 CLP
10000 RSD78802.20000 CLP