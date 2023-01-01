بيزو تشيلي إلى سول بيروفي

تحويل CLP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٤٫٢١ pen

1.00000 CLP = 0.00421 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Peruvian Nuevo Sol
1 CLP0.00421 PEN
5 CLP0.02107 PEN
10 CLP0.04215 PEN
20 CLP0.08430 PEN
50 CLP0.21075 PEN
100 CLP0.42149 PEN
250 CLP1.05373 PEN
500 CLP2.10746 PEN
1000 CLP4.21492 PEN
2000 CLP8.42984 PEN
5000 CLP21.07460 PEN
10000 CLP42.14920 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Chilean Peso
1 PEN237.25200 CLP
5 PEN1186.26000 CLP
10 PEN2372.52000 CLP
20 PEN4745.04000 CLP
50 PEN11862.60000 CLP
100 PEN23725.20000 CLP
250 PEN59313.00000 CLP
500 PEN118626.00000 CLP
1000 PEN237252.00000 CLP
2000 PEN474504.00000 CLP
5000 PEN1186260.00000 CLP
10000 PEN2372520.00000 CLP