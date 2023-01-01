10 بيزو تشيلي إلى سول بيروفي

تحويل CLP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

10 clp
0.04 pen

1.00000 CLP = 0.00431 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:4 UTC
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CLP إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.078789.24681.466761.67020.954318.5294
1GBP1.1697311.2618104.3961.715731.95371.1162721.6746
1USD0.927050.792519182.73551.359751.548350.884717.1775
1INR0.01120490.009578940.012086710.01643490.01871440.01069310.207619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Peruvian Nuevo Sol
1 CLP0.00431 PEN
5 CLP0.02157 PEN
10 CLP0.04315 PEN
20 CLP0.08630 PEN
50 CLP0.21574 PEN
100 CLP0.43148 PEN
250 CLP1.07869 PEN
500 CLP2.15739 PEN
1000 CLP4.31477 PEN
2000 CLP8.62954 PEN
5000 CLP21.57385 PEN
10000 CLP43.14770 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Chilean Peso
1 PEN231.76200 CLP
5 PEN1158.81000 CLP
10 PEN2317.62000 CLP
20 PEN4635.24000 CLP
50 PEN11588.10000 CLP
100 PEN23176.20000 CLP
250 PEN57940.50000 CLP
500 PEN115881.00000 CLP
1000 PEN231762.00000 CLP
2000 PEN463524.00000 CLP
5000 PEN1158810.00000 CLP
10000 PEN2317620.00000 CLP