بيزو تشيلي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل CLP إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
4.17 pgk

1.00000 CLP = 0.00417 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:24 UTC
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CLP إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Papua New Guinean Kina
1 CLP0.00417 PGK
5 CLP0.02087 PGK
10 CLP0.04173 PGK
20 CLP0.08347 PGK
50 CLP0.20867 PGK
100 CLP0.41735 PGK
250 CLP1.04337 PGK
500 CLP2.08674 PGK
1000 CLP4.17347 PGK
2000 CLP8.34694 PGK
5000 CLP20.86735 PGK
10000 CLP41.73470 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Chilean Peso
1 PGK239.60900 CLP
5 PGK1198.04500 CLP
10 PGK2396.09000 CLP
20 PGK4792.18000 CLP
50 PGK11980.45000 CLP
100 PGK23960.90000 CLP
250 PGK59902.25000 CLP
500 PGK119804.50000 CLP
1000 PGK239609.00000 CLP
2000 PGK479218.00000 CLP
5000 PGK1198045.00000 CLP
10000 PGK2396090.00000 CLP