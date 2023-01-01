100 بيزو تشيلي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل CLP إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

100 clp
0.43 pgk

1.00000 CLP = 0.00428 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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CLP إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0787589.24981.466991.670410.954418.5257
1GBP1.1698611.262104.4111.716191.954171.1165221.6727
1USD0.9270.792393182.73451.35991.548470.884817.1733
1INR0.01120450.009577540.012086910.01643690.01871610.01069450.207571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / Papua New Guinean Kina
1 CLP0.00428 PGK
5 CLP0.02139 PGK
10 CLP0.04278 PGK
20 CLP0.08556 PGK
50 CLP0.21389 PGK
100 CLP0.42778 PGK
250 CLP1.06945 PGK
500 CLP2.13890 PGK
1000 CLP4.27779 PGK
2000 CLP8.55558 PGK
5000 CLP21.38895 PGK
10000 CLP42.77790 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Chilean Peso
1 PGK233.76500 CLP
5 PGK1168.82500 CLP
10 PGK2337.65000 CLP
20 PGK4675.30000 CLP
50 PGK11688.25000 CLP
100 PGK23376.50000 CLP
250 PGK58441.25000 CLP
500 PGK116882.50000 CLP
1000 PGK233765.00000 CLP
2000 PGK467530.00000 CLP
5000 PGK1168825.00000 CLP
10000 PGK2337650.00000 CLP